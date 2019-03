Legge 37. Prorogata al 28 marzo la scadenza del bando promozione culturale

20 marzo 2019

E’ stata prorogata al 28 marzo la scadenza dell’ Avviso per le attività di promozione culturale 2019, le domande di contributo potranno essere quindi presentate sulla piattaforma informatica Sib@c fino a giovedì 28 marzo alle ore 15. Per informazioni riguardanti i contenuti e il funzionamento della piattaforma informatica Sib@c durante il periodo di apertura del bando sarà attivo un call center al numero telefonico 0125 853977 – indirizzo e-mail: servicedesk.RER-Cultura@eng.it . I progetti presentati dovranno essere realizzati nell’anno solare 2019. Saranno ammissibili quelli che si concludano in data uguale o successiva alla data di scadenza dell’avviso. Infine saranno ritenute ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto nell’anno solare 2019.